كيت ميدلتون ترتدي ملابس الضفدع كيرميت.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

زارت كيت ميدلتون، زوجة الأمير البريطاني ويليام، حفيد ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، مدرسة “لافندر” الابتدائية في شمال العاصمة لندن.

دوقة “كامبريدج” رغم تميزها في اختيار ملابسها وإطلالاتها الأنيقة والجذابة، فيبدو أنها لم توفق في اختيار الإطلالة التي ظهرت بها خلال زيارتها للمدرسة.

كيت ميدلتون البالغة من العمر 37 عاما، والتي تعرف بأناقتها وذوقها الرفيعين في اختيار أجمل الأزياء وأكثرها كلاسيكية من أشهر المصممين العالميين، لكن بعض التصاميم قد تبدو بشكل مختلف في أعين الكثيرين.

زوجة الأمير ويليام اختارت لزيارتها إطلالة خضراء من توقيع العلامة التجارية البريطانية “Eponin”، حيث ارتدت فستان ميدي أخضر اللون ذو أكمام طويلة وياقة عالية تبلغ تكلفته ما يقرب من 2100 جنيه إسترليني، ونسَّقته بجوارب طويلة سوداء، وحذاء عصري ذو رباطات أمامية وكعب عالٍ من ماركة L.K. Bennett يبلغ سعره 295 جنيه إسترليني.

كيت أكملت إطلالتها بتسريحة شعر مموجة أسدلتها على جانبي كتفها، وتزيَّنت بأقراط ذهبية من إبداع “كيكي ماكدونو” بقيمة 1.833 جنيه إسترليني.

لكن ما لفت أنظار عدد كبير من متابعيها أمر وحيد وهو الجيوب التي زيَّنت الفستان، حيث بدت أشبه ما يكون بعينين تنظران بغضب، فنشر أحدهم تغريدة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، جاء فيها: هنالك شخص لم يكن سعيدًا بإخراجه من خزانة الملابس.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي شبهوا فستانها بالدمية “كيرميت” الضفدع، وشخصية البازيلاء الشريرة، وقارن آخرون قماشة فستانها بملابس الشخصية الكرتونية “شيرك”.