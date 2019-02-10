أسيل عمران تكشف عن معاناتها خلال تصوير «ماذا لو» وإصابتها بالتشنجات

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة السعودية أسيل عمران عن المعاناة التي تعرضت لها خلال تصويرها مشاهدها في مسلسله الجديد “ماذا لو”.

الفنانة السعودية قالت، خلال لقائها في برنامج “ذا إنسايدر” على قناة “دبي”، إنهم كانوا يصورون المسلسل في الكويت، وكانت أغلب المشاهد في الليل، حيث البرد القارص.

أسيل أضافت أن ذلك كان يسبب لها احمرار بالأنف، كما كانت تصاب بتشنجات في العضلات، لافتة إلى أن هذا استدعى تناولها حبوب دواء تساعد العضلات على الاسترخاء، حيث قالت مازحة: “عايشة هناك على حبوب مرخية للعضل”.

ومن ناحية أخرى، كشفت الفنانة السعودية أنها تستعد لخوض مسلسل جديد سيتم تصويره بين بيروت ودبي، لافتة إلى أنه يقوم على فكرة غريبة، حيث أنه عبارة عن أفلام قصيرة في مسلسل واحد، وأن المواضيع التي سيتناولها متعبة وتحتاج إلى التركيز.

ومسلسل “ماذا لو” من بطولة نور الغندور، وأسيل عمران، ومنذر رياحنة، وعبدالله عبدالرضا، وخالد أمين، وليلى عبدالله، وغرور صفر، وإبراهيم الحساوي، وهو من تأليف فيصل البلوشي وعدنان بالعيس، وهو من إخراج حسين دشتي.