تكريم فاروق الفيشاوي وعدد من النجوم في حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أقيم مساء أمس الجمعة 8 فبراير، حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما المصرية في دورته الـ67، بحضور كبير لنجوم الفن والإعلام.

وكرم خلال حفل الافتتاح عددًا من رموز السينما المصرية، وحصلوا على درع المركز الكاثوليكي المصري للسينما وهم:

- جائزة الريادة السينمائية لكل من:

أحمد بدير، وإيمان سركسيان، و رجاء الجداوي، ورغدة ، وفاروق الفيشاوي، هشام سليم.

- جائزة التميز الإعلامي: للكاتب الصحفي حمدي رزق.

- جائزة فريد المزاوي للمخرج يسري نصرالله.

- جائزة الأب يوسف مظلوم للمؤلف والسيناريست كرم النجار.

-جائزة المركز الخاصة للمخرج أحمد يحيى.

- جائزة الإبداع الفني لكل من:

* المونتير/ حسين عفيفي

* رائدة الرسوم المتحركة المخرجة/ شويكار خليفة

* مدير التصوير/ طارق التلمساني

* الناقد الفني/ طارق الشناوي

* مدير التصوير/ كمال عبدالعزيز

* الموسيقار/ مودي الإمام

كما تم توزيع جوائز الأعمال الدرامية وجائزة المركز التشجيعية لهذه الدورة وهي:

- جائزة أفضل ممثل في عمل درامي للفنان عمرو يوسف عن دوره في مسلسل «طايع».

- جائزة أفضل ممثلة في عمل درامي للفنانة صبا مبارك عن دورها في مسلسل «طايع»

- جائزة المركز التشجيعية للفنانة الشابة مي الغيطي.

كما قررت اللجنة العليا للمهرجان إهداء هذه الدورة لروح الفنان المصري العالمي جميل راتب تقديرا لمشواره الفني وعطائه السينمائي وأعماله المتميزة على مدار تاريخه الفني.

ويتنافس على جوائز المهرجان هذا العام 6 أفلام من بين 36 فيلما، تم عرضهم تجاريا عام 2018 وهي:

«طلق صناعي» للمخرج خالد دياب، و«زهرة الصبّار» للمخرجة هالة القوصي، و«يوم الدين» للمخرج أبوبكر شوقي، و«عيار ناري» للمخرج كريم الشناوي، «ورد مسموم» للمخرج أحمد فوزي صالح، و

«ليل خارجي» للمخرج أحمد عبدالله.

لجنة تحكيم المهرجان لهذه الدورة برئاسة المخرج عادل أديب وعضوية كلا من الفنانة إلهام شاهين والفنانة صابرين والفنان مصطفى شعبان والفنان مجدي كامل ومدير التصوير د. محمد مختار والسيناريست محمد سليمان والموسيقار هشام نزيه والناقد الفني إمام عمر.