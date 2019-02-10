بيونسيه تشعل إنستجرام بإطلالة جديدة.. صور

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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
تعد المغنية والنجمة الأمريكية بيونسية أيقونة من أيقونات الموضة في عالم الأزياء، كما تشارك متابعيها بكل ما هو جديد في حياتها عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور والفيديوهات الأشهر “إنستجرام”.
وكانت النجمة العالمية قد ظهرت مؤخرا، وهي ترتدي فستان بينك قصيرًا مع واعتمدت على تسريحة شعر مموجة بحرية، كما أنها زينت إطلالتها بمجوهرات بسيطة وجميلة، ومكياج بسيط وخفيف ليعكس جمالها الساحر والخلاب.
وكانت بيونسيه قد نشرت، مؤخرا، مجموعة من الصور من أحدث جلسة تصوير لها على حسابها الخاص على موقع إنستجرام، حيث لاقت إعجاب ما يزيد عن ثلاثة ملايين متابع من متابعيها.
النجمة العالمية البالغة من العمر 37 عاما، ظهرت في جلسة التصوير الجديدة بإطلالة فضية من تصميمات Sauvage، كما كشفت أنها استخدمت في إطلالتها منتجات تجميل ماركة آل كارداشيان.تشعل انستجرام، وجاء ذلك ضمن مجموعة لقطات نشرتها بيونسيه لنفسها خلال الشهر الجاري ترويجا منها لحفلاتها بموسم الكريسماس.
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