عمرو دياب خايف من «عين» عمرو أديب.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

مازاح الإعلامي المصري عمرو أديب، الفنان المصري عمرو دياب، خلال توقيعه مع رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، لإحياء عدد من الحفلات الفنية في السعودية خلال الفترة المقبلة.

وقال عمرو أديب، خلال توقيع الهضبة: «عمرو دياب طبعًا مش ناقص حفلات.. الحفلات زيادة، ولا ناقص صحة.. الصحة زيادة، ولا ناقص فلوس.. الفلوس زيادة»، وسط ضحكات الحضور، ورد عمرو دياب مازحاً: «يا عم ارحمنا بقى هو هنا وهناك».

وكان عمرو دياب، قد وقع عقد لإحياء عدد من الحفلات الفنية خلال عامي 2019و 2020 بالسعودية، وذلك بمشاركة عدد من نجوم الفن المصري.

من ناحية أخرى يستعد عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي كبير فى 22 فبراير الجاري، وذلك على مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة، والحفل يأتي في ثلاث فئات مختلفة، مُقسمة إلى 400، 750، و1000 جنيه.

وكان عمرو دياب، قد استقر مؤخرا على اختيار 5 أغنيات جديدة ليضمها للألبوم الجديد الذي يجهز له وسيطرحه نهاية العام، وذلك بعد أن حقق نجاحا كبيرا من خلال ألبوم «كل حياتي»، والذي طرحه العام الماضي,