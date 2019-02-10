شقيق الفنانة منى فاروق يعلق على فضيحة الفيلم الإباحي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خرج مصطفى فاروق، شقيق الفنانة منى فاروق، عن صمته تجاة الاتهامات التي وجهت لها خلال الفترة الأخيرة.

مصطفى فاروق، قال في تصريحات صحفية: «كل ما أشيع حول تبرؤ الأسرة من منى مجرد مزايدات وكل ما نُشر هو مجرد أكاذيب والحقيقة ستظهر قريبًا إن شاء الله».

وكانت النيابة قد أمرت بحبس كل من منى فاروق، وشيما الحاج 4 أيام على ذمة التحقيقات، في التهم الموجهة إليهما بارتكابهما فعلاً فاضحاً، على خلفية الفيديو الإباحي.

ومن المقرر عرضهما اليوم على النيابة وذلك بعد انتهاء الأيام الأربعة الأولى لهما في الحبس، وقد تقرر النيابة تمديد مدة الحبس الاحتياطي أو الإفراج عنهم، خاصةً وأن محامي منى وشيما قدم للنيابة عقد زواج عرفي بين المخرج الشهير والفنانتين، وبالتالي فإن الفعل الفاضح قد انتفى على اعتبار أنهم متزوجين.

وكان حسين بكار، محامي منى فاروق وشيماء الحاج، قد قال في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد»، مع الإعلامي سعيد حساسين على شاشة قناة «الرافدين»: «منى وشيما يصليان الفجر جماعة كل ليلة ويقومان بالدعاء على من سرب هذا الفيديو ومن صوره».

وأضاف، أنه يتوقع إخلاء سبيل الفنانتين اليوم، وسوف يحكم القضاء ببرائتهم في وقت لاحق لأن قضاء مصر عظيم.