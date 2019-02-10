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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أثارت الفنانة المصرية لوسي جدلا كبيرا بين جمهورها منذ فترة، بعدما صرحت أن ابنها يشجعها على الرقص، وأنه يقول لها “هزي كويس”.
لوسي أوضحت ما قصده ابنها بهذه الجملة، بقولها: “أنا فنانة استعراضية وأحترم مهنتي وكذلك ابني يحترم الفن والرقص، لكن لأنه يعيش في أميركا لا يجيد نطق المصطلحات العربية، ويعاني صعوبة في التحدّث بها”.
وأضافت، في حوارها بمجلة “لها”: “أنه هاتفني ذات مرة بينما كنت أرقص، فاعتذرت وطلبت منه أن يهاتفني بعد قليل، فقال لي «هزّي كويس»، أي ارقصي جيّداً وقدّمي أفضل أداء، ولذلك أنا لا أهتم بما يقوله الناس”.
ومن ناحية أخرى، كشفت عن رأيها في عودة الفنانة فيفي عبده للرقص، بقولها: “ما المانع في عودتها الى الرقص؟! فيفي تتمتع بصحة جيدة أطال الله بعمرها، وهي كلّما تقدّمت في السنّ تزداد تألقاً وجمالاً، ولا تزال تحافظ على رشاقتها”.
وتابعت: “وقد بدا هذا واضحاً من خلال الفيديوهات التي تُطلقها فيفي عبر الإنستجرام. وأنا شخصياً أشجّعها على الاستمرار في الرقص طالما أنها قادرة على الأداء الجيد حتى وإن بلغ عمرها 100 عام”.
يذكر أن لوسي متزوجة من رجل الأعمال سلطان الكاشف، ولديهما ابن وحيد هو فتحي وهو في المرحلة الجامعية، حيث يدرس بالولايات المتحدة الأميركية حاليًا، وهو يحمل الجنسية الأميركية.
كانت هذه تفاصيل خبر لوسي: ابني يُشجعني على الرقص ويقول لي «هزي كويس».. وفيفي ممكن ترقص حتى 100 سنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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