أحمد بدير يظهر برفقة زوجته الجديدة للمرة الأولى.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرص الفنان المصري أحمد بدير، على المشاركة في حفل افتتاح المهرجان الكاثوليكي للسينما المصرية في دورته الـ 67 برفقة زوجته الجديدة وذلك في أول ظهور الأولى.

واعتبر البعض أن ظهور أحمد بدير برفقة زوجته هو لنفي شائعة ارتباطه بسارة طليقة الفنان الراحل سعيد طرابيك، والتي ارتبط اسمه بإسمها خلال الفترة الماضية ولكنه نفى هذه الشائعة.

أحمد بدير، كشف عن السيدة التي ترافقه خلال الحفل: «دي زوجتي ولا اقولكم خطيبتي».

وكان الفنان أحمد بدير، قد تزوج من الفنانة عايدة رياض، وأنجب منها ابنتين ولكنه انفصل عنها.

من ناحية أخرى، انتهى بدير من تصوير دوره ضمن أحداث فيلم «دفع رباعي»، للمخرج إيهاب عبداللطيف، وإنتاج محمد درويش.

ويتضمن العمل مزيجا من الإثارة والتشويق والأمان الأمني مع الخط الأساسي للفيلم في المشاهد التي تجمع أبطال العمل، الذي هو عبارة عن وجبة سينمائية دسمة.

ويشارك في بطولة فيلم «دفع رباعي»، الفنان أحمد بدير ومحسن منصور وأحمد عزمي وندى بهجت ومحمود الحسيني وأحمد العمدة وإيناس النجار وسناء يوسف وسمسم شهاب وأحلام الجريتلي وحسن عبدالفتاح ومحمود فارس وياسر على ماهر وسمر على وتتيانا ومنة جلال وميسرة، ومن سيناريو وحوار خالد سليمان، وإخراج إيهاب عبداللطيف.