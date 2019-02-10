أم كلثوم تزيّن فستان صابرين في حفل تكريمها بدبي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كُرمت الفنانة المصرية صابرين، عن مجمل أعمالها الفنية في مهرجان «ضيافة»، والذي أقيمت فعالياته أمس الجمعة 8 فبراير بدبي.

صابرين، أطلت خلال الحفل بفستان أسود، مطبوع عليه صورة كوكب الشرق أم كلثوم كاملة، وهو من تصميم هاني البحيري.

وعبرت صابرين، عن سعادتها بالتكريم، عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، قائلة: «شكرا مهرجان ضيافة شكرا دبي، شكرا دكتور ميشيل ضاهر تكريمي علي جميع أدواري وخاصة دوري في مسلسل أم كلثوم في ليلة كوكب الشرق».

وكانت إدارة المهرجان، قد أهدت هذه الدورة إلى روح أم كلثوم وقدم المطرب أبو، مجموعة من أغانيها على مسرح الحفل، والذي تواجد به أيضاُ مجموعة من النجوم العالميين أبرزهم الموزع الموسيقي ريدوان والذي حصل على تكريم بالدورة الثالثة من المهرجان.

الفنانة المصرية، كانت قد جسدت صورة أم كلثوم في الحفل الذي أقيم مؤخرًا بالسعودية برعاية هيئة الترفية، واعتمد فيه على تقنية الهولوجرام، وهي الأولى من نوعها، وقامت صابرين بتقليد حركات أم كلثوم خلال الغناء وتظهر الصورة كمجسم للفنانة الراحلة نفسها.