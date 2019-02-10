والد ميريهان حسين ينفي العفو عنها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف المهندس حسين بسيوني، والد الفنانة المصرية ميريهان حسين، حقيقة الإفراج عن ابنته، والتي تقضي فترة عقوبة اتهامها باقتحام كمين الهرم والاعتداء على ضابطي الكمين أثناء تأديتهما مهام عملهما.

والد ميريهان حسين، قال في تصريحات صحفية، إنه لم يتم الإفراج عنها حتى الآن، و أنهم في انتظار انتهاء الإجراءات، لخروجها، بعد انتهاء مدة حبسها.

وأضاف، ميريهان ستواصل تصوير دوريها في مسلسلي «قيد عائلي»، و«علامة استفهام»، عقب خروجها، تمهيدًا لعرض الأول قبل رمضان، والثاني خلال الموسم الرمضاني المقبل.

كما نفى خضوع ابنته لأي تحقيق داخل النقابة المهن التمثيلية، لأنها لم ترتكب أي مخالفة للوائح النقابة أو تعرضها للسجن بتهمة مخلة بالشرف.

وقضت ميريهان عقوبة الحبس لمدة 11 يومًا، في القضية المعروفة باسم «كمين الهرم»، بعد أن وقعت مشاجرة بينها وبين أفراد الكمين، واتهامها بالتعدي على موظف أثناء أداء وظيفته.

وكانت محكمة جنح الهرم، قد قررت في 8 أكتوبر الماضي، حبس الفنانة ميريهان حسين، سنتين ونصف السنة وكفالة مالية قدرها 30 ألف جنيه، لاتهامها بالقيادة في حالة سُكر، والتعدي على موظف عام في أثناء تأدية وظيفته في كمين الهرم، كما وجهت المحكمة لضابطي الشرطة تهم التعدي على الفنانة ميريهان حسين وهتك عرضها وسبها وقذفها، وقضت المحكمة بتغريم ضابطي شرطة بقسم الهرم المتهمين في الواقعة 20 ألف جنيه لكل منهما.

محامي الفنانة استأنف على الحكم الأول الصادر بحق موكلته، وحصل لها في الاستئناف على حكم بالحبس أسبوعين، وفي 29 يناير الماضي قررت ميريهان تسليم نفسها وقضاء 11 يومًا في السجن للانتهاء من هذه القضية.