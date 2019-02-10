شكرا لقرائتكم خبر عن ممثلة سعودية تنشر محادثاتها مع عادل إمام والان مع التفاصيل

بعد المقابلة التي جمعت المستشار السعودي تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، مع النجم المصري، عادل إمام، اغتنمت الممثلة السعودية ، ريماس منصور، الفرصة وعبرت عن أمنيتها في التمثيل من الزعيم عادل امام. ونشرت الفنانة السعودية محادثة دارت بينها وبين عادل إمام، وجاء فيها: متى نمثل مع بعض يا عادل؟ عادل: إنتي مين!؟ ريماس: أنا ممثلة مشهورة في السعودية اسمي ريماس منصور.. عادل: للأسف ما بتابعش كتير مسلسلات خليجية). عادل: بتمثلي من زمان يا ريماس؟ ريماس: إيه من 2007 أنا أمثل وكل أعمالي بالسعودية.. عادل: حنشوف وإذا وافق تركي آل الشيخ حنشتغل مع بعض).

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