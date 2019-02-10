عيد الحب يجمع مايا دياب ومحمد حماقي

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: تُحيي الفنانة اللبنانية مايا دياب حفل عيد الحب في مصر داخل أحد الفنادق الكبرى مساء الخميس المقبل. حيث ستُطل مع الفنان محمد حماقي في سهرة متعددة الفقرات أطلِقَت حملتها الترويجية باعتبارها واحدة من أقوى حفلات هذا العيد في مصر.

ومن المقرر أن يقدم حماقي أغاني ألبومه الجديد الذي طرحه قبل أسابيع بجانب أغانيه القديمة. فيما ستقوم "دياب" بتقديم مجموعة من أغنياتها المختلفة مع استعراضات راقصة مصاحبة لبعض الأغنيات.

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