قناة "النيل كوميدي" تكشف أسرار عن الراقصة كيتي

كشفت قناة النايل كوميدي مجموعة من الأسرارعن الراقصة كيتي من خلال برنامج كلام إمام حيث عرض البرنامج فيلما تسجيليا عنها وعرض مجموعة من المعلومات عنها أهمها أن من أكتشفها المخرج حسن الصيفي وأنها قدمت مجموعة من الأعمال في السينما في مشاهد قليلة منها في أفلام إسماعيل يس في مستشفى المجانين وفي فيلم العقل والمال وأنها قدمت بطولة مطلقة أمام إسماعيل يس في فيلم عفريتة إسماعيل يس .

وعرض الفيلم مجموعة من لقطاتها في السينما وأشار الفيلم التسجيلي أنها يونانية الأصل وأنها ولدت ونشأت في الأسكندرية وأن شائعة قوية تعلقت بها من أنها تزوجت من المخرج الراحل حسن الصيفي الذي تزوج بعد ذلك من الفنانة زهرة العلا وأشار الفيلم أيضا أن كيتي رحلت في عمر ال53 عام 1980

قد يهمك أيضاً :

عفريت عم عبده لإسماعيل يس على قناة أوسكار

التليفزيون المصري يعرض مسلسل نادر للراحل إسماعيل يس