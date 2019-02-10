شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المصرى وجها لوجه أمام محمد رمضان فى "زلزال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم ماجد المصرى لـ"الخليج 365"، إنه تعاقد على مسلسل "زلزال" للنجم محمد رمضان مع شركة سينرجى الأيام الماضية والذى ينطلق تصويره الأيام القليلة المقبلة ليشارك فى بطولة العمل، حيث إنه يجسد شخصية مهمة ومحورية خلال الأحداث أمام رمضان.

وأوضح المصرى أنه يبدأ تصوير مشاهده فى "زلزال" وجها لوجه مع محمد رمضان بعدما ينتهى من تصوير مسلسله "بحر"، للمخرج أحمد صالح والذى يواصل تصويره حالياً بالكامل، لافتاً إلى أنه ينتهى من التصوير بعد أسبوع.

ويواصل المؤلف عبد الرحيم كمال فى كتابة الحلقات الأولى من مسلسل "زلزال"، كما تعاقدت الفنانة حلا شيحة على البطولة النسائية أمام رمضان بعد فترة طويلة من الاعتزال، والفنان حسام داغر، للمخرج إبراهيم فخر والذى ينطلق تصويره الأيام القليلة المقبلة فى مدينة الإنتاج الإعلامى.

ويشار إلى أن ماجد المصرى ظهر كضيف شرف خلال أحداث مسلسل "كلبش2" مع النجم أمير كرارة وجسد المصرى شخصية إرهابى خطر يدعى "تامر حمزة" للمخرج بيتر ميمى.