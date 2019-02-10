شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الجليل يفتتح أيام مهرجان الإسماعيلية السينمائى بالأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزير الثقافة للسينما ورئيس المركز القومى للسينما أيام مهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولى للأفلام التسجيلية والقصيره بعمان بالأردن.

جاء ذلك بناء على الاتفاقية التى تم توقيعها بين المركز القومى للسينما الذى يقيم مهرجان الإسماعيلية وبين الهيئة الملكية الأردنية للأفلام.

والتى نصت على أن تقوم الهيئة الملكية الأردنية للأفلام بتنظيم فعالية دورية تحت عنوان «أيام مهرجان الإسماعيلية فى الأردن»، يتم من خلالها عرض مجموعة أفلام مختارة من القائمة المشاركة فى المهرجان، وكذلك استضافة من ترشحه إدارة المهرجان لمناقشة تلك الأفلام، وفقًا للقواعد والفعاليات التى تراها الهيئة.

كما تقوم إدارة مهرجان الإسماعيلية، باستضافة من ينوب من الهيئة لحضور فعاليات المهرجان فى مصر، وكذلك تأخذ إدارة المهرجان على عاتقها إتاحة الفرصة لعرض مجموعة من الأفلام التى ترشحها الهيئة للمهرجان.

وخلال الافتتاح تم عرض الفيلم التسجيلى "السجينة" للمخرجة بيرناديت توزاريتر، الفيلم الحائز على جائزة لجنة التحكيم فى مسابقة مهرجان الإسماعيلية.

وتدور أحداث الفيلم حول حكاية امرأة خمسينية تخدم عائلة منذ عشر سنوات بواقع عشرين ساعة عمل فى اليوم دون أن تتقاضى أجرها، يضطهدها أفراد العائلة ويأخذون بطاقتها الشخصية فلا يُسمح لها بمغادرة المنزل دون أذن، لكنها تتشجع وتقرر الهروب من الظلم الذى لا يطاق وأن تصبح حرة.

صورت المخرجة الفيلم بكاميرا تتبع تفاصيل الحياة اليومية للمرأة الخادمة داخل المنزل ومحيطه والتى وجدت نفسها أشبه بالسجينة، خصوصًا وهى تعمل نهارًا وليلاً من أجل خدمة المنزل دون مقابل أو إحساس إنسانى تجاه صحتها وراحتها، فهى تعانى بصمت، والكاميرا تصحبها فى حركتها المتواصلة داخل المنزل كأنها تقتنص المشاهد بعدسة خفية.

ثم تتالى أحداث الفيلم لتجد نفسها خارج البيت وتأخذ بالبحث عن مكان تؤوى إليها داخل المدينة الكبيرة، إلى أن يحدث أن تلتقى مع ابنة لها ظلت بعيدة عنها منذ سنوات طوال لتعيد معها تكوين أسرة جديدة بعد أن تكون ابنتها قد وضعت طفلة.

ومن جانبه أكد الدكتور خالد عبد الجليل أن إقامة هذا النوع من العروض السينمائية المستمدة من فعاليات مهرجان عريق مثل: "الإسماعيلية السينمائي"، يؤكد عمق التعاون الثقافى بين الأردن ومصر، مثلما يحتفى بالإنجاز الإبداعى العربى والإنسانى فى حقل صناعة الأفلام، لافتًا إلى أهمية الاتفاقية الموقعة بين الهيئة الملكية الأردنية للأفلام والمركز القومى للسينما فى مصر، التى تتيح إقامة عروض أفلام متبادلة بين البلدين الشقيقين".

يذكر أن فعاليات الأيام قد ضمت عرض العديد من أفلام التحريك والروائية القصيرة من الأردن وفلسطين والكويت ولبنان ومصر وعمان وبولندا وبلجيكا وألمانيا واليونان وسلوفينيا.