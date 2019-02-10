"علشان الصورة تطلع حلوة".. إريانا جراند تفاجئ معجب وتقبله

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعامل النجمة العالمية إريانا جراند مع معجبيها بود شديد وهو ما لفت الأنظار إليها خلال تواجدها فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث طلب منها أحد معجبيها أن يلتقط معها صورة تذكارية فقررت النجمة البالغة من العمر 25 عامًا أن تظهر فى صورة وهى تقبل هذا المعجب .
كانت إريانا جراند مغنية "Rings 7" فى ذلك الحين تستمتع بأحدى السهرات مع عدد من أصدقائها المقربين قبل أن تلتقى بهذا المعجب .
يذكر أن إريانا جراند أعلنت مؤخرًا أنها عدم حضور حفل "Grammy" لعام 2019، حيث كان من المقرر تواجد جراند فى الحفل وتقديمها استعراضًا غنائيًا راقصًا، لكنها فضلت الانسحاب بعد وجود خلاف مع المنظمين، حيث شعرت جراند بالإهانة بعد رفض القائمين على الحفل السماح لها بتقديم أغنيتها "Rings 7" خلال الحفل .
جراند تقبل احدي معجبيها
جراند تقبل احدي معجبيها
جراند مع اصدقائها
جراند مع اصدقائها
جراند مع اصدقائها
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