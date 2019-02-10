شكرا لقرائتكم خبر عن "بالموتوسيكل".. كاتي بيري وأورلاندوا بلوم راحوا على فين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاعت النجمة العالمية كاتى بيرى أن تخطف الأنظار نحوها أمس خلال توجهها مع صديقها النجم أورلاندو بلوم للاحتفال بعيد ميلاد صديقتهما النجمة جنيفر أنيستون والذى أقيم فى فندقSunset Tower فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية .

فقد سجلت عدسات مصوروي "الباباراتزي" لحظة وصولها لمكان الحفل حيت كانت كاتى وبلوم يركبان دراجة نارية وهو ما أثار الكثير من الجدل على الـsocial media، حرص النجمان على التعامل ببساطة شديدة وكأنهما يتجاهلان نجوميتهما.

يذكر أن حضر أمس عيد ميلاد جنيفر أنيستون عدد كبير من النجوم العالمين من أبرزهم زوجها السابق براد بيت وجوينيث بالترو وساندرا بولوك والين دى جنيريس وجنيفر ماير ولورا ديرن، وغيرهم.



كاتى بيرى



كاتى بيرى



كاتى بيري و اورلاندو بلوم



كاتى بيري و اورلاندو بلوم



كاتى بيري و اورلاندو بلوم



كاتى بيري و اورلاندو بلوم