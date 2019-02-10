شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد يطرح أغنية "سينجل" السبت المقبل.. وجمهوره: فين الألبوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطرح الفنان محمد فؤاد أغنية "سينجل" السبت المقبل، تتضمن معانى التسامح والمحبة، وذلك ضمن مشاركته فى فعاليات الدورة الثالثة من ملتقى أولادنا لفنون ذوى القدرات الخاصة، برئاسة سهير عبد القادر، بدار الأوبرا المصرية، فى حفل تقدمه الإعلامية بوسى شلبى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وينظم مركز راشد لذوى الهمم، برئاسة مريم صالح، بالتعاون مع إدارة الملتقى، في الخامسة من مساء السبت، الموافق 16 فبراير، بدار الأوبرا المصرية، احتفالآ باليوم الإماراتى، بمناسبة عام التسامح، الذى تحتفل به الإمارات هذا العام، بحضور كل من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة، والدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، وسفيرة الإمارات بمصر، ومريم عثمان رئيس مركز راشد لذوى الهمم، والسيد على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ونيافة الأنبا اسطفانوس، مقرر اللجنة المجتمعية لشئون الإعاقة بالكنيسة القبطية الارثوذكسية - أسقف ابراشية ببا والفشن.

يذكر أن فؤاد يستعد لطرح أحدث ألبوماته "سلام" بعد عدة تأجيلات ليعود فؤش بعد غياب 8 سنوات عن سوق الكاسيت، بعد آخر ألبوماته "بين إيديك".

وتساءل جمهور فؤاد على صفحاته الرسمية عن موعد طرح الألبوم، بسبب التأجيلات المستمرة إذ أعلن منذ فترة استقراره على طرحه تزامنا مع عيد ميلاده ديسمبر الماضى، لكن الألبوم لم يطرح حتى الآن.



