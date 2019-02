شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. عرض فيلم "The Ballad of Buster Scruggs" بجمعية نقاد السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض جمعية نقاد السينما المصريين فيلم "The Ballad of Buster Scruggs" للأخوين إيثان وجويل كوين، اليوم الأحد، فى تمام السابعة مساءً وذلك بمقر الجمعية بمركز الثقافة السينمائية بوسط البلد، ويعقُب عرض الفيلم مناقشة يُديرها الناقد رامى المتولى.

وينتمي أحدث أفلامهما «The Ballade Of Buster Scruggs» إلى نوعية الويسترن (أفلام الغرب الأمريكي) وهو نوع فيلمي له تقاليد عريقة في السينما الأمريكية ومن قبلها في الأدب الأمريكي، طالما شكلت سينما الغرب الأمريكي نوعًا فيلميًا أثيرًا للأخوين كوين فقد حققا من قبل فيلمين ينتميان لنفس النوع هما «No Country For Old Men»، و«True Grit».

وتدور الأحداث حول رجل يدعى "باستر سكورجس" من خلال مجموعة من المختارات الغربية التى تتبع 6 قصص مختلفة.