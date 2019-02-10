فيلم سونام كابور Ek Ladki Ko Dekha Toh Aisa Laga بمكتبة أفلام الأوسكار

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

بعد عاصفة من الانتقادات التي تعرض لها فيلم Ek Ladki Ko Dekha Toh Aisa Laga، الذي يضم الثنائي الأب وابنته أنيل كابور وسونام كابور معاً على الشاشة للمرة الأولى، بسبب محتواه الجريء، استطاع الفيلم مؤخراً تحقيق إشادة عالمية كبيرة.

وقد فاز الفيلم، الذي يضم أيضا النجمين راجكومار راو وجوهي تشاولا، بالقلوب حتى خارج الهند بسبب قصته، وسيصبح سيناريو الفيلم جزءا من مكتبة أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية الأمريكية، حيث طلبت الاكاديميه من صناع الفيلم الحصول على نسخة من السيناريو، حيث سيكون متاحاً للدراسة فقط في غرفة القراءة بمكتبة الاكاديميه، وسيحظر أي نسخ وتداول النصوص منه.

كانت مكتبة الأكاديمية قد اشترت في السابق نسخ من سيناريوهات أفلام Broken Horses “الخيول المكسورة” و“sanju”، الآن سوف يصبح أيضا سيناريو فيلم سونام الذي يتناول موضوع الحب الشاذ جنسيا، جزءا من المجموعة وهو بالتأكيد إنجازا كبيرا لطاقم العمل.

يروي الفيلم رحلة القبول من العائلة ويدور حول قصة فتاة اسمها سويتي، قامت بدورها سونام، تقع في حالة حب مع فتاة أخرى. ومع ذلك، فإن أسرتها تريد منها ان تتزوج رجلا لأنها ليست على علم بميولها الجنسية، ثم تلتقي بكاتب، يلعبه راجكومار، يساعدها في الكشف عن ميولها لوالدها الذي قام بدوره أنيل كابور. الفيلم من إنتاج فينود شوبرا، وقد صدر في 1 فبراير 2019.