هذا هو النجم الذي سيشارك ماغي بو غصن بطولة مسلسلها الرمضاني؟

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Feb 10, 2019
كشفت النجمة اللبنانية ماغي بو غصن عن تفاصيل عملها الرمضاني لعام 2019 حيث اعلنت على حسابها الخاص عبر موقع تويتر الى انها ستخوض السباق الرمضاني بمسلسل جديد يحمل عنوان “بروفا” سيجمعها مع النجم المصري أحمد فهمي.
المسلسل إخراج رشا شربتجي، تأليف وسيناريو وحوار يمّ مشهدي إنتاج شركة إيغل فيلمز.
المسلسل سيوجه بقصته عدة رسائل اجتماعية تهم الكثيرين.
من جهة أخرى، تحصد ماغي بو غصن نجاح فيلمها السينمائي “تايم اوت” الذي يعرض في صالات السينما في لبنان والعالم العربي وهو من اخراج رامي حنا، سيناريو وحوار كلود صليبا، إنتاج ايغل فيلمز. بطولة: ماغي بو غصن، يورغو شلهوب، وسام صباغ، وسام سعد (أبو طلال)، بيار شمعون، سمارة نهرا، ماسة حبيب، هند باز، زينة زيادة، كريستيان الزغبي وغيرهم.
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