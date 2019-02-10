شكرا لقرائتكم خبر عن فى الأسبوع الأول من عرضه.. نجاح جماهيرى لـ"مسعود سعيدة وسعدان" بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق الفيلم المغربى "مسعود سعيدة وسعدان" نجاحا جماهيريا كبيرا خلال الأسبوع الأول منذ عرضه بدور العرض السينمائى فى المغرب.

وشهد الفيلم إقبالا كبيرا من عشاق السينما ومن أعمار سنية مختلفة، وهو بطولة عزيز داداس، كليلة بونعيلات، عمر لطفى، عبد الرحيم المنيارى، محمد الخيارى، رفيق بوبكر وغيرهم من الممثلين المغاربة، إخراج إبراهيم شكيرى.



بوستر الفيلم

فيلم "مسعود سعيدة وسعدان" تدور فكرته فى إطار كوميدى ممزوجا ببعض مشاهد الأكشن، وتدور أحداثه حول "مسعود" الذى يغادر السجن بعد حوالي 15 سنة من الاعتقال، ويقرر العودة إلى المدينة التى تربى فيها، لكنه سيفاجأ بتغيرات كثيرة لم يكن يتوقعها باستثناء المقهى الذى كان يتردد عليه قبل اعتقاله.