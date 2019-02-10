شاهد.. هاني سلامة يكشف كواليس مسلسل "قمر هادي"

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شارك الفنان هاني سلامة جمهوره بصورة جديدة له من كواليس تصوير مسلسل "قمر هادي" الذي يشارك به في موسم دراما رمضان 2019، وذلك خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصوروالفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وعلق سلامة علي الصورة قائلًا: "صباحكم خير.. كواليس مسلسل قمر هادي.. رمضان 2019"، وابدي متابعيه إعجابهم بالصورة وباللوك الجديد الذي
يذكر أنه يشارك في بطولة "قمر هادي" إلي جانب هاني سلامة كل من يسرا اللوزي، محسن محيي الدين، هادي الجيار، داليا مصطفى، آية سماحة، تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.
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