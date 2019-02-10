شاهد.. هاني سلامة يكشف كواليس مسلسل "قمر هادي"

هاني سلامة

كتبت - إيمان العوضي :

شارك الفنان هاني سلامة جمهوره بصورة جديدة له من كواليس تصوير مسلسل "قمر هادي" الذي يشارك به في موسم دراما رمضان 2019، وذلك خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور

والفيديوهات الشهير "إنستجرام".وعلق سلامة علي الصورة قائلًا: "صباحكم خير.. كواليس مسلسل قمر هادي.. رمضان 2019"، وابدي متابعيه إعجابهم بالصورة وباللوك الجديد الذيسيظهر به في المسلسل وأعلنوا عن حماسهم في انتظار المسلسل".

يذكر أنه يشارك في بطولة "قمر هادي" إلي جانب هاني سلامة كل من يسرا اللوزي، محسن محيي الدين، هادي الجيار، داليا مصطفى، آية سماحة، تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.