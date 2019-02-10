شكرا لقرائتكم خبر عن عادل إمام "فالنتينو" دراما رمضان 2019 والان مع التفاصيل

يواصل النجم الكبير عادل إمام تصوير مسلسله الرمضاني "فالنتينو"، والذي كتبه أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، ويخرجه رامي إمام، وفقا للعين الإخبارية.

ويقدم الزعيم عادل إمام خلال أحداث المسلسل دور رجل متزوج ولديه 3 أبناء، ويمتلك هو وزوجته مجموعة مدارس "إنترناشيونال"، ومع الأحداث يتزوج مرة أخرى من امرأة تصغره سناً وتنشب خلافات بينه وبين زوجته الأولى وتتطور الأحداث.

يشارك في بطولة مسلسل "فلانتينو" إلى جانب عادل إمام كل من دلال عبدالعزيز، وهدى المفتي، وطارق الإبياري، ووفاء صادق، ورانيا محمود ياسين.

يذكر أن النجم الكبير عادل إمام خاض السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "عوالم خفية"، وشارك في بطولته فتحي عبدالوهاب، ورانيا فريد شوقي، وبشرى، وهبة مجدي، وأسامة عباس، وآخرون.