ياسمين صبري تستعرض رشاقتها في تمارين فتح الحوض

متابعة بتجــــــــــــــرد: استعرضت الفنانة المصرية ياسمين صبري رشاقتها من خلال صورة جديدة لها نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”.
وظهرت ياسمين صبري في الصورة وهي تقوم بتمارين “فتح الحوض” في النادي الرياضي.
على صعيد آخر، تعاقدت ياسمين صبري مؤخرًا على بطولة مسلسل “حكايتي” المقرر أن تخوض به سباق دراما رمضان القادم.
مسلسل “حكايتي” من تأليف محمد عبد المعطي، إخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة “سينرجي” ويشارك فيه إلى جانب ياسمين صبري كل من وفاء عامر، أحمد حاتم أحمد صلاح حسني، أحمد بدير، إدوارد، مها أبو عوف، إسلام جمال، أحمد جمال سعيد، دنيا المصري، جمال عبد الناصر ومصطفى درويش.
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