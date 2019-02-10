متابعة بتجـــــــــــرد: استرجعت الفنانة المصرية القديرة ليلى علوي ذكريات أوّل فيلم سينمائي شاركت به في مسيرتها الفنية ويحمل اسم “من أجل الحياة”.
وشاركت ليلى علوي الجمهور بصور لها من الفيلم حيث كانت لا تزال طفلة وكتبت بتعليقها عليها عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”: “من اول أعمالي الفنية في السينما فيلم «من أجل الحياة”.
الجدير ذكره أن ليلى علوي بدأت مسيرتها الفنية في عام 1977، وهي في الـ 15 من عمرها، مع شقيقتها لمياء في برامج الإذاعة والتليفزيون.
كانت هذه تفاصيل خبر ليلى علوي في بداياتها.. صور تنشر للمرّة الأولى من أوّل فيلم سينمائي لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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