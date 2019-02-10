ما علاقة توبا بويوكستن بهذا الممثل التركي الشاب؟

متابعة الخليج 365: كشفت مصادر صحفية تركية عن أن النجمة الشهيرة توبا بويوكستون تستعد للبدء بتصوير مسلسلها الجديد خلال الأيام المقبلة. وأشارت المصادر نفسها إلى أن توبا بويوكستون ستخوض دور والدة السلطان محمد الفاتح في حين يؤدي الممثل التركي جيم بغيت اوزن اوغلو دور السلطان. الجدير ذكره أن العمل سيعرض على مدار ست حلقات وذلك بشكل حصري على منصة “نتفلكس” الالكترونية.

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