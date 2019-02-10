بالصور.. "أوت ستيلينج هورسيس" فيلم نرويجي يثير مشاعر الحنين للشباب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثار الفيلم النرويجي "أوت ستيلينج هورسيس Out Stealing Horses" مشاعر الحنين إلى زمن الشباب والأماكن الطبيعة المرتبطة بالماضي، خلال عرضه لأول مرة في مهرجان برلين السينمائي.

والفيلم بطولة الممثل المخضرم ستيلان سكارسجارد، ومأخوذ عن رواية بيعت على نطاق واسع للكاتب النرويجي بير بيترسون.





وقال مؤلف الرواية التي أخذ الفيلم عنها إن "ارتفاع درجة حرارة الأرض ليست الرسالة التي يستهدفها العمل".

وتروي القصة ذكريات رجل مسن عن أيام الصيف التي قضاها في طفولته في غابات شرق النرويج، حيث اتخذ قرارات أثرت على حياته كلها.



وقال بيترسون: "عندما كنت طفلا صغيرا عشت في مكان قريب جدا من الغابة، وبعد سنوات كثيرة عدت إلى الغابة وكانت شيئا جديدا تماما، وعلى الفور بدأت في كتابة هذه الرواية".

والفيلم إخراج هانز بيتر مولاند، وواحد من بين 17 فيلما تتنافس على جائزة الدب الذهبي في مهرجان برلين السينمائي.





ويحكي الفيلم قصة الصبي تروند، 15 عاما، الذي يتسلق الأشجار ويركب الخيول البرية ويساعد في قطع الأخشاب ونقلها خلال الصيف، وهو مرتبط بوالده ثم تربطه مشاعر قوية بامرأة أكبر منه بكثير.



ويقول الأب، الذي يحب المرأة نفسها، لتروند في إحدى المراحل: "نحن نختار بأنفسنا متى نتألم".



وينتقل تروند بعد ذلك إلى أوسلو ولا يعود إلى المنطقة إلا بعد 50 عاما كأرمل وحيد، ولا يحول الشتاء البارد الذي تتساقط خلاله الثلوج من تدفق ذكريات ذلك الصيف بأسلوب عذب وإن كان كئيبا.

ونشرت رواية بيترسون في 2003، وحصلت على العديد من الجوائز الأدبية في النرويج وأوروبا.



