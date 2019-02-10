مادلين مطر: ظُلمتُ بسبب الانحطاط الفنّيّ. وأرفضُ الرّجل عديم الكرامة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة اللبنانية، مادلين مطر، إنّها تعرّضتْ للظلم الفنيّ، بسبب السياسة والانحطاط، الموجودين في الوسط، موضّحة، أنّ الأغاني غير الهادفة، كانت هي المسيطرة على الشاشة.

وأضافتْ في تصريحات تلفزيونية، إنّها ترفض الاعتزال من أجل الزّواج، مهما كانت المغريات، موضّحة، أنّ أيّ رجل سيتقدّم لطلب الزّواج، يعلم جيدًا، أنّها فنانة وستظل فنانة.

وأشارتْ، إلى أنّها سبق وأنْ رفضتْ عروض تمثيل، بسبب اشتراط بعض المنتجين عدم غنائها، مشيرة، إلى أنّها تميل لنوعية الأفلام، التي كانت تقدّمها الفنانتان شادية، وصباح.

أمّا عن الصّفات التي تكرهها في الرّجل، فقالت، إنّ البخل بكلّ أشكاله، يعتبر من أسوأ الصّفات التي من الممكن أنْ تكرهه بسببها، فضلاً عن الرّجل عديم الكرامة.

وأكّدتْ، أنّه لا توجد صداقة بين الفنانين، لافتة، إلى أنّه رغم أنّ الفنانتين ديانا حداد، وسميرة سعيد، تربطها بهما علاقة طيبة، إلا أنّها لا تتعدّى كونها علاقة زمالة فقط، لا تصل للصّداقة.

وكانت الفنانة اللبنانية، مادلين مطر، قد طرحتْ كليب أغنيتها الجديدة، التي تحمل عنوان "خانوني"، عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، وحمل الكليب توقيع المخرجة، مي إلياس، وهو من كلمات قصي عيسى، ألحان نور الزين، وتوزيع حسام الدين.