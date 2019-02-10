هادي الجيار يصور في مخازن قطع غيار سيارات من أجل "قمر هادي"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتقل أسرة مسلسل "قمر هادي" الأسبوع القادم الي مخزن لبيع قطع غيار السيارات لتصوير المشاهد الخاصة بديكور الفنان هادي الجيار الذي يقوم بدور العم الأكبر لهاني سلامه خلال أحداث المسلسل، ويستمر التصوير لمدة أسبوع. وصرح الفنان هادي الجيار لليوم السابع أن دوره يعتمد علي الصراع بينه وبين ابن أخيه في المسلسل "هاني سلامة " والدور له أبعاد نفسيه الي حد كبير ويعتمد علي الإثارة والتشويق . وأضاف الفنان الجيار أنه يشارك أيضا في مسلسل ولد الغلابة للنجم أحمد السقا المقرر عرضه رمضان القادم. يذكر أن مسلسل قمر هادي يشارك فى بطولته بجانب هانى سلامة، كل من يسرا اللوزى، حمزة العايلى، هادى الجيار،آية سماحة، وعدد أخر من النجوم الشابة، تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز، إنتاج سينرجى

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