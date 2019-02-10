شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "بورصة مصر" لـ علاء مرسى فى دور العرض مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الفنان علاء مرسى من تصوير مشاهده الأخيرة من فيلمه الجديد "بورصة مصر"، وقررت الجهة المنتجة للفيلم طرحه فى السينمات خلال شهر مارس المقبل حسبما أكد لـ"الخليج 365"، بعدما بدأ مخرج العمل أحمد نور فى مونتاج ومكساج الفيلم. وتدور أحداث الفيلم حول قهوة "بورصة مصر"، يجتمع فيها كثير من النجوم فى يوم واحد، ويشارك فى بطولة العمل الفنان حسن حسني، لطفي لبيب، محمد ثروت، علاء مرسي، محمد لطفي، مدحت تيخا، كلوديا، ساندي، مروه عبدالمنعم، ريكو، المطربه هند طاهر، رانيا محمود ياسين، نجوي فؤاد، عبدالله مشرف، هاجر الشرنوبي احمد صيام، ياسر الزنكلوني، محمد جمعه.

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