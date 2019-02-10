علقت الفنانة السعودية ريماس منصور على صورة نشرها رئيس هيئة الرياضة المستشار تركي آل الشيخ تجمعه بالفنان المصري عادل إمام على حسابه بموقع التدوين المصغر تويتر: “طلبتك يا معالي الرئيس ودي امثل معه أمنية”. وأعقبت ريماس تعليقها بتغريدة على حسابها ب “تويتر” تضمنت صورتها مع النجم المصري عادل إمام وكشفت عن حديث دار بينها وبينه جاء فيه: “ريماس : متى نمثل مع بعض ياعادل؟

عادل: انتي مين !؟

ريماس : انا ممثلة مشهوره بالسعودية اسمي ريماس منصور

عادل : للأسف مابتابعش كتير مسلسلات خليقيه

عادل :بتمسلي من زمان ياريماس؟

ريماس:ايه من 2007 انا امثل وكل أعمالي بالسعودية

عادل :حنشوف وازا وافئ توركي ال الشيخ حنشتغل مع بعض”.

كانت هذه تفاصيل خبر ريماس منصور معلقة على صورة عادل إمام مع تركي آل الشيخ: “طلبتك يا معالي الرئيس ودي أمثل معه... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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