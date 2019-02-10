رغدة سعيدة بتكريمها في مهرجان المركز الكاثوليكي

كشف الفنانة رغدة عن سعادتها الغامرة بتكريمها خلال الدورة الـ67 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما , مشيرة إلي أنه تم منحها خلال هذه الدورة من المهرجان جائزة الريادة السينمائية و أن هذه الجائزة لها قيمة كبيرة , بخاصة أن هذا المهرجان من المهرجانات المقربة لقلبها .

يشار إلي أن لجنة تحكيم المهرجان الكاثوليكي في الدورة 67 تضم صابرين ومصطفى شعبان وإلهام ساهين ومجدي كامل، والمخرج عادل أديب، والسيناريست محمد سليمان عبد المالك، والموسيقار هشام نزيه ومدير التصوير محمد مختار.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة رغدة مسلسل "جراب حواء" والذي تم عرضه عام 2016 عبر شاشات القنوات الفضائية وحقق نجاحًا كبيرًا , وشارك في بطولتة كوكبة كبيرة من النجوم أبرزهن، سوسن بدر، وعبير صبري ، وإيمان العاصي، وحنان مطاوع، وريم البارودي، ومي سليم، ومي كساب، وأميرة فتحي، ونشوى مصطفى، والمطربة الشعبية بوسي.

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