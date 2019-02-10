عمرو محمود يس يُجهّز لـ"نصيبي وقسمتك 3"

كشف الفنان عمرو محمود يس، عن استعداده حاليا لكتابة الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، قائلاً: "أعد جمهوري الذي منحني الثقة ومنحني النجاح أن أقدم لهم في هذا الجزء حكايات مختلفة تنال أعجابهم بإذن الله".

وأكد ، في مقابلة مع "لايف ستايل"أنه على الرغم من سعادته الغامرة بالتكريمات والجوائز التي حصدها عن الجزء الأول والثاني من المسلسل، إلا أنه يشعر بالرهبة والخوف والمسئولية الضخمة الملقاه على عاتقه "لأنني لابد على الأقل أن أحافظ على ما حققته من نجاح في الجزأين السابقين".

يشار إلي أن مسلسل "نصيبي وقسمتك" مكوّن من مجموعة من الحكايات المختلفة، من تأليف عمرو محمود يس وإنتاج أحمد عبد المعطي وشارك في بطولة الجزء الأول هاني سلامة أما الجزء الثاني شارك في بطولته العديد من الفنانات مثل الفنانة حنان مطاوع ودرة وشيرين عادل وكثيرون.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مريم حسن تؤكّد متابعتها للتعليقات على مسلسل "نصيبي وقسمتك"

محمود عبد المغني يكشف دورة في نصيبي وقسمتك