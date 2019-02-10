ولاء الشريف تنتظر بشغفٍ عرض "كارمن"

كشفت الفنانة ولاء الشريف في تصريح خاص بـ"لايف ستايل"، عن سعادتها بنجاح الجزء الثاني من مسلسل "أبو العروسة" وبردود الأفعال الإيجابية عن العمل.

وحول اشتراكها في مسلسل "كارمن" قالت: أنتظر عرض العمل لأنني متشوقة لمعرفة ردود الأفعال عنه، فلأول مرة أقدم هذه الشخصية خلال مشواري الفني.

وتابعت: أقوم بدور ابنة عم " كارمن" التي تقوم بدورها ريهام حجاج، وتحدث فيما بينهما العديد من المواقف الطريفة على الرغم من إن دوري يميل إلي الشر.

يشار إلى أن "كارمن" من بطولة ريهام حجاج، ولاء الشريف، أحمد حلاوة، محمد الكيلاني، محمد على رزق، هاجر أحمد، شيرين، محمد مزريان، محمد مهران وآخرين، من تأليف سامح وجدي وإخراج حسين شوكت.

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