شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصوير مسلسل "زلزال" محمد رمضان غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق تصوير المشاهد الأولى من مسلسل النجم محمد رمضان "زلزال" غدا الإثنين فى ديكور مدينة الإنتاج الإعلامى حيث يبدأ مخرج العمل إبراهيم فخر بتصوير مشاهد على طريقة الفلاش باك فى فترة التسعينات وتجمع المشاهد الأولى بالنجم محمد رمضان والنجم خالد الصاوى وحلا شيحا.

ويواصل المؤلف عبد الرحيم كمال فى كتابة الحلقات الأولى من المسلسل، كما تعاقدت الفنانة حلا شيحة على البطولة النسائية أمام رمضان بعد فترة طويلة من الاعتزال، كما انضم النجم خالد الصاوى للمشاركة فى بطولة العمل.

وجاء الاستقرار على المخرج إبراهيم فخر، بسبب الكيمياء التى تجمعه بالنجم محمد رمضان، ورغبة الفنان الجماهيرى فى العودة للأعمال الاجتماعية مرة أخرى، خاصة بعد النجاح الكبير للغاية الذى حققه الاثنان من خلال مسلسل "ابن حلال"، والذى شهد أولى البطولات المطلقة للفنان محمد رمضان.