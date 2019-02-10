جلسة تصوير لأروى بالأخضر وسط الطبيعة: "الإنسانية أساسها المحبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

خضعت الفنانة أروى اليمنية، لجلسة تصوير جديدة نشرت عددًا من صورها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت خلالها بفستان أخضر بسيط وسط الطبيعة.

وعلقت قائلة: "الإنسانية هي الصلة والرابط الذي يجمع بين جميع البشر في كل مكان مهما اختلف عرقهم أو دينهم أو مذهبهم، رابطة أساسها المحبة والمودة والتراحم والتعاطف والعدل وتقبل الاخر واحترام رأيه وفكره وعقيدته".

وتحرص أروى، على التواصل مع جمهورها بنشر صوراً وفيديوهات لحياتها الشخصية والعلمية عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.