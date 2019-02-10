شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. أريانا جراندى ونيكي ميناج تحققان نجاحا جديدا.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتبط اسم النجمة العالمية إريانا جراند بتقديم الأعمال التي تحصد النجاحات و من بين اعمالها التى مازالت عالقة في اذهان محبيها ومعجبيها ، و هو كليب " Side To Side " مع نجمة الراب الشهيرة نيكي ميناج و التي تتمتع بشعبية جارفة بشتي انحاء العالم ، فبالرغم من إطلاق الكليب عام 2016 إلا انه مازال يحصد المزيد من النجاحات .

وصلت نسبة مشاهدة كليب " Side To Side " لاريانا جراند و نيكي ميناج علي موقع الفيديو الشهير " يوتيوب " لأكثر من 1.5 مليار مشاهدة ، و هو نجاح جديد تحققه النجمتين معا بكليبهما .