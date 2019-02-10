بعد صورته مع تركي ال الشيخ.. عادل امام ينفي توقيع اي عقود او اتفاقات!

كتب امير فتحي في الأحد 10 فبراير 2019 05:30 صباحاً -
علق الفنان المصري عادل إمام على الصورة التي انتشرت له مع المستشار تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، قائلا إنه لم يتم توقيع أي عقود بينهما، خلال هذا اللقاء، الذي حدث داخل مكتبه.
وأضاف الزعيم، في تصريحات لموقع «فيتو» المصري، أن الزيارة كانت ودية، ولم يكن بها أي اتفاقات خاصة بالمسرح أو بأعماله الدرامية القادمة، إلا أن ذلك لا يمنع من وجود تعاون مشترك بينهما خلال الفترة المقبلة.
وكان تركي ال الشيخ وقع عدد من الاتفاقيات لتقديم عروض مسرحية في السعودية من بينها “الملك لير” من بطولة الفنانين القديرين يحيى الفخرانى وفاروق الفيشاوي كما أبرم اتفاق لتقديم ستة عروض مسرحية مخصصة للعائلات للفنانة شريهان التى عادت إلى المسرح بعد توقف دام أكثر من 30 عاماً.
على جانب آخر، أجرى تركى آل الشيخ، توقيع مع الفنان أشرف عبد الباقى لتقديم أربع عروض مسرحية لمسرحيات مسرح مصر لعروض العام الماضى 2018، لتقديم أربع عروض مسرحية لمسرحية “جريمة فى المعادى” فى عدة مناطق من المملكة، كما تم التوقيع مع الفنان محمد سعد “اللمبى” لتقديم عروض مسرحية فى مناطق مختلفة داخل المملكة.
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