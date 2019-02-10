شكرا لقرائتكم خبر عن سليم سحاب يعود للأوبرا بعد غياب 3 سنوات في ذكرى محمد عبد الوهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المايسترو سليم سحاب، أنه يستعد لإحياء أولي حفلاته بأوبرا الإسكندرية ستقام في يوم الخميس الموافق ٧ مارس القادم، وهي أولي حفلاته بعد غياب دام ثلاث سنوات بسبب تفرغه في تأسيس ورعاية كورال أطفال مصر.

وأضاف سحاب لـ"الخليج 365"، أن هذه الحفله سيقدمها بمناسبة ذكري ميلاد الموسيقار الكبيرالراحل محمد عبد الوهاب الذي له مكانة خاصه في وجدانه وأكد انه سيشارك معه باقه من الأصوات الجديده التي اكتشفها أخيرا، بمصاحبة أوركسترا كبير مكون من مجموعه من كبار العازفين المخضرمين ومجموعه من العازفين الشباب الواعدين من أوركسترا وزارة الشباب والرياضه الذي يدربهم بشكل محترف.

وأوضح أن سليم من يعشاق الإسكندريه التي تذكره ببيروت، كما أيضا عن اتفاقه علي مفاجآت فى فترة المقبلة مع المطرب هاني شاكرومحمد ثروت ومحمد الحلو بدارالأوبرا بالقاهرة والإسكندرية.