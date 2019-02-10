سيد رجب يعلق لمصراوي على نجاح مسلسل "أبو العروسة 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عربي السيد:
أعرب الفنان سيد رجب، عن سعادته بردود الأفعال التي أبداها الجمهور الجزء الثاني من مسلسل "أبو العروسة" المعروض حاليًا على قناة "DMC".
وقال رجب، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن "كل فنان في العمل بذل كل جهده لتخرج الحلقات بهذا الشكل، وفي النهاية النجاح أو عدمه بتاع ربنا".
وأضاف: "حصدنا نجاح الجزئين في هذا العمل الذي حصل على شعبية كبيرة من الجمهور".
وأكد أنه لم ينته من تصوير دوره في "أبو العروسة2" حتى الآن، ومن المؤكد أن ينتهى منه خلال العشر أيام الأولى من شهر مارس القادم.
وتدور أحداث العمل حول المشكلات داخل الأسرة المصرية بين الآباء والأبناء، نظرًا لاختلاف الأجيال واختلاف التفكير والتطورات التي طرأت على المجتمع، ويسلط المسلسل الضوء على الطبقة المتوسطة وما يحدث فيها.
يذكر أن مسلسل" أبو العروسة 2" من بطولة سوسن بدر، نرمين الفقي، رانيا فريد شوقي، ولاء الشريف، محمود حجازي. وهو عمل من تأليف هاني كمال، وإخراج كمال منصور.
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