بالصور- ديانا كرزون بفستان أخضر في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

خضعت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، لجلسة تصوير جديدة، ونشرت الصور عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام".

وظهرت "ديانا" في الصور بإطلالة أنيقة وجذابة، مرتدية فستان أنيق من اللون الأخضر، ونالت الصور إعجاب الجمهور.

وعلقت "ديانا" على الصور: "يكفيك من الحياة شخص واحد، شخص قادر يختصر كل الناس بعينك، يفهمك دون ما تتكلم، يعرف نيتك دون ما تبرّر، يجبرك تضحك على أبسط الأشياء لما تكون معه".

يذكر أن آخر أعمال ديانا كرزون غنائها تتر المسلسل الخليجي "روز باريس"، الذي كتب كلماته الشيخ دعيج الخليفة الصباح، وألحان وتوزيع جاسم الشايع.