"ورد مسموم" يستحوذ والفخراني يهاجم "مهرجانات السبوبة".. تفاصيل ختام مهرجان "جمعية الفيلم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

أقيم حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم السنوي في دورته الـ45، مساء اليوم السبت، بسينما رينسانس، في وسط البلد، وسط حضور فني كبير.

بدأ حفل الختام بعزف السلام الوطني، وعرض فيلم عن مسيرة الفنانة يسرا، ضيفة شرف المهرجان، فضلا عن بروموهات الأفلام المتنافسة، وهي تراب الماس وزهرة الصبار وليل خارجي وطلق صناعي ويوم الدين وحرب كرموز وبلاش تبوسني، فيما قدمت الحفل الإعلامي بوسي شلبي.

تحدث محمود عبد السميع، رئيس المهرجان، عن أهمية المهرجان ودوراته السابقة والناقد الراحل علي أبو شادي، كما هنأ المصريين بذكرى ثورة 25 يناير.

وكرم المهرجان في حفل ختامه أسماء الفنان الراحل شفيق نور الدين والسيناريست يوسف جوهر والمخرج السينمائي كمال سليم، والناقد علي أبو شادي، إذ أن الدورة مهداة لاسمه.

كما كرم الفنان يحيى الفخراني وليلى علوي وجلال الشرقاوي والناقد أمير العمري والمنتج فاروق صبري ومهندس الديكور محمود محسن ومدير التصوير نانسي عبد الفتاح والناقد على أبو شادي، بالإضافة إلى ضيفة شرف المهرجان يسرا، التي سلمت الجوائز والتكريمات للفنانين.

وقال الفخراني إنه اعتاد إطلاق لحيته وشاربه بعد كل عمل، لحين العمل المقبل، مضيفًا أن مسرحية "الملك لير" على مدار ٩ سنوات تطلبت ذلك، وأن عرضها مجددًا استلزم ذلك أيضًا.

وأضاف الفخراني أن أول جائزة حصل عليها كانت من جمعية الفيلم، وقدمها له المخرج الراحل صلاح أبو سيف، الذي قال له يومها: "ديه جائزة محترمة".

وعاب النجم الكبير على ما أسماها "مهرجانات السبوبة" التي تفقد القيمة بمنحها الجوائز لمن لا يستحقون. وأكد أن جائزة الفنان هي أعماله الباقية بعد مماته.

فيما أبدت الفنانة ليلى علوي سعادتها بالتكريم، خاصة مع أول من جعلها تقف على المسرح جلال الشرقاوي، وأستاذها الفنان يحيى الفخراني.

فيما قالت يسرا إن أول جائزة حصلت عليها في حياتها الفنية كانت في إحدى دورات مهرجان جمعية الفيلم.

وشكر الفنان الكبير جلال الشرقاوي القائمين على المهرجان، وأهدى أحد كتبه، لرئيس المهرجان، محمود عبد السميع.

وغابت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم عن حضور حفل الختام لسفرها خارج مصر، كما لم يحضر الفنان ماجد الكداوني، لانشغاله بتصوير أحد الأعمال، كما غاب أبو بكر شوقي، مخرج فيلم يوم الدين، وتسلمت منتجة العمل وزوجته الجوائز.

وحصل الفنان ماجد الكدوانى حصل على جائزة التمثيل عن دوره فى فيلم تراب الماس، بينما حصلت الفنانة ميريهان مجدى على جائزة افضل ممثلة دور أول عن دورها فى فيلم "ورد مسموم"، بينما حصلت عارفة عبد الرسول على جائزة الدور الثانى فى التمثيل، حصل الطفل أحمد عبدالحافظ الشهير بأوباما على جائزة الدور الثانى فى التمثيل، بينما حصل فيلم يوم الدين على أفضل فيلم من لجنة تحكيم المهرجان، بالإضافة إلى جائزتى السيناريو والإخراج لأبو بكر شوقى.

فيما حصل أحمد فوزى صالح على جائزة العمل الأول وجائزة سامى السلامونى للتجديد والابتكارعن سيناريو فيلمه ورد مسموم، والذى حصل على غالبية الجوائز منها الأفيش الفنان عمر عبد الوهاب ومكساج الصوت لكل من سارة قدورى وستيفان كريجورى، والديكور للفنان عمرو عبد الوهاب وأحمد فايز.

وحصد تراب الماس بعض الجوائز ومنها جائزة أفضل مكياج لطارق مصطفى وجائزة افضل موسيقى للموسيقار هشام نزيه، تصوير أحمد المرسى، بالإضافة إلى جائزة أفضل فيلم لكن من اختيار أعضاء الجمعية والجمهور.

فيما حصل حرب كرموز على جائزة أفضل ملابس لمونيا فتح الباب، وشهادة تقدير من لجنة التحكيم للموسيقار خالد داغر، أما فيلم زهرة الصبار فتمكن من الحصول على شهادة تقدير لمدير التصوير عبد السلام موسى، وحصد راضى جمال شهادة تقدير عن دوره فى فيلم يوم الدين، أما جائزة المونتاج فكانت لفيلم بلاش تبوسنى.

وأبدى الفنان محمود حميدة سعادته بحصول الفيلم الذي أنتجه على عدة جوائز، من مهرجان جميعة الفيلم، الذي أوضح أنه يهتم بكل فروع السينما، خاصة أن الجوائز بناءً على تقييم نقاد.

وتكونت أعضاء لجنة تحكيم المهرجان من المخرج هاني لاشين، رئيس اللجنة، والناقد أسامة عبد الفتاح والدكتور رانيا يحيى والمنتج شريف مندور والدكتورة غادة جبارة والناقدة ماجدة خير الله ومدير التصوير محسن أحمد والمخرجة هالة خليل والناقد وليد سيف، أعضاء اللجنة.