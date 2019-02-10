سامية الطرابلسي بإطلالة كاجوال في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: خضعت الفنانة التونسية سامية الطرابلسي لجلسة تصوير جديدة، ونشرت الصور عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام". وظهرت الطرابلسي في الصور بإطلالة كاجوال مميزة وجذابة، ونالت الصور إعجاب الجمهور. يذكر أن سامية الطرابلسي تشارك في مسرحية "3 أيام في الساحل" بجانب محمد هنيدي، وبيومي فؤاد وأحمد فتحي ومحمد ثروت ومها أبو عوف وندا موسى ومحمد محمود وأحمد الحلواني ومن اخراج مجدي الهواري.

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