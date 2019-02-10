شاهد.. علا الفارس ردا على المطالبات بترحيلها: “لا بارك الله في رجال تفرقهم مرة”!

كتب امير فتحي في الأحد 10 فبراير 2019 02:34 صباحاً -

ردت الإعلامية الأردنية علا الفارس على الانتقادات التي وجهت لها ووصلت الى حد المطالبة بترحيلها من الإمارات، وذلك على خلفية تغريدة لها فسرها البعض بأنها تتعمد من خلالها استفزاز الشعبين الإماراتي والسعودي بعد فوز فريق منتخب قطر بكأس آسيا لكرة القدم لأول مرة في تاريخه.

وقالت علا الفارس في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على “سناب شات”: “ناس كتير عم يبعتولي إنه اطلعي ردي على اللي انكتب على السوشيال.. بصراحة ما شفت اللي انكتب وما بيهمني لأني أكره تبرير نفسي للآخرين، فما بالك إذا ما كنت بتعمل شي غلط.. يعني أنا مش مضطرة كل ما أكتب تويتة أبرر وأفسر”.

وأكملت الإعلامية الأردنية: “وصلنا لمرحلة إنه إذا حد بده يسب ويغلط بيطلع يسب ويغلط على الملأ ومش بحاجة للاسقاطات.. وأنا بحترم كل الشعوب العربية رغم الإساءات المستمرة على مدى سنة ونص، ومن يشجعون الناس على التنمر والسب والشماتة واشياء كتير لا اخلاقية”.

ووجهت علا الفارس رسالة عنيفة لأصحاب حملة المطالبة بترحيلها بقولها: “أما الناس اللي بتتقصدني بشكل شخصي..وهي مجموعة تكرر هجومها من خلال حسابات أصبحت معروفة للجميع، أحب أقولكم انا مستحيل احكيكم بالاسم، ولكن انتوا بتحاولوا تاذوني، ولكن رب ضرة نافعة.. ما زدتوني الا ثبات وتأثير وشهرة وعروض.. اذ بيروح عرض بييجي مكانه اتنين احسن منه.. انتوا ما اثرتوا فيا شي”.

وردت علا الفارس على اتهامها بإثارة الجدل وزرع الفتن قائلة: “مثل عنا معروف لا بارك الله برجال تفرقهم مرة فإذا كنت انت من الرجال الذين كلمة مني تفرقك عن محيطك فلا بارك الله فيك”