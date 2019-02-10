شاهد.. ياسمين صبري تظهر رشاقتها بتمرين “فتح الحوض”

كتب امير فتحي في الأحد 10 فبراير 2019 02:34 صباحاً -
شاركت الفنانة المصرية ياسمين صبري متابعيها على انسغرام صورة جديدة لها أثناء ممارستها تمرين فتح الحوض بإحدى صالات الألعاب الرياضية.
أظهرت الصور رشاقة ياسمين، التي نالت إعجاب وتفاعل الجمهور الذين تغزلوا بجمالها ورشاقتها.
يذكر أن الفنانة ياسمين صبري تصور حاليًا أولى بطولاتها المطلقة بمسلسل “حكايتي”، المقرر عرضه ضمن سباق رمضان المقبل.
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