شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة تتعاون مع الموسيقار زياد الرحباني في أغاني جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعكف المطربة اللبنانية كارول سماحة مع الموسيقار زياد رحبانى، على تحضيرات لأغنيات جديدة، خلال هذه الفترة، استعدادًا لطرحها فى موسم الصيف المقبل، لأن كارول تسعى دائما لتقديم كل ما هو جديد حتى يسعد الجمهور بأعماله الفنية المتنوعة.

من ناحية أخرى أحيت النجمة اللبنانية كارول سماحة حفلًا غنائيًا ضخما على مسرح دار الأوبرا في أوكرانيا National Opera House Of Ukraine الخميس الماضى، وافتتحت كارول الحفل بأغنية "حدودي السما" وقدّمت بعدها باقة من أجمل أغنياتها ومنها "غالي عليي"، "إنسى همومك"، "يا رب"، "واحشاني بلادي".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة كارول هى أغنية "أهلا بيسوع" التى طرحتها على قناتها الرسمية "يوتيوب"، من كلمات نزار فرنسيس، ومن ألحان وتوزيع ميشال فاضل.