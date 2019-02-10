محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - منى الموجي: نشر موقع "الخليج 365"، السبت، عددًا من الأخبار والموضوعات الفنية، بينها أزمات في حياة شادية، تركي ال الشيخ يعيد شريهان للمسرح، حوار سليم عساف، ليلى علوي، يحيى الفخراني، هاني سلامة، محمد رمضان، هدي المفتي، وغيرها من الأخبار، التي نستعرض أبرزها في الصفحات التالية:

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة الفنية| تركي آل الشيخ يعيد "شريهان" للمسرح و"رمضان" يرفض عمل ابنته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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