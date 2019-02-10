راندا البحيري تمارس الرياضة وقمر بإطلالة جريئة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمد مجدي:

يحرص نجوم الفن على مشاركة جمهورهم على مواقع التواصل الاجتماعي لحظاتهم المميزة. الخليج 365 يستعرض لكم أبرز 10 من لقطات النجوم في الساعات الأربع والعشرين الماضية، في التقرير التالي:

قمر

نشرت المطربة اللبنانية قمر، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت فيها بإطلالة جريئة.

يسرا اللوزي

نشرت الفنانة يسرا اللوزي، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت بإطلالة أنيقة وجذابة.

صابرين

نشرت الفنانة صابرين، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة لها بإطلالة مميزة، أثناء تواجدها في مدينة دبي الإماراتية. ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

أمل بشوشة

نشرت الفنانة أمل بشوشة صورة جديدة لها، عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت رفقة ابنتها. وقد حازت الصورة على إعجاب الجمهور.

راندا البحيري

نشرت الفنانة راندا البحيري صورة جديدة لها، عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيها وهي تمارس التمارين الرياضية التي أبرزت رشاقتها.

لقاء سويدان

نشرت الفنانة لقاء سويدان، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة وجذابة.

باهر النويهي

نشر الفنان الشاب باهر النويهي صورة جديدة له، عبر حسابه على "إنستجرام"، من مرحلة الطفولة. وكتب: "من 22 سنة". ونالت الصورة إعجاب متابعيه.

دانا حمدان

نشرت الفنانة دانا حمدان، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة لها، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة وجذابة.

عمر السعيد

نشر الفنان عمر السعيد صورة جديدة له، عبر حسابه على "إنستجرام"، ظهر فيها رفقة الفنانة يسرا. وكتب: "الغالية حبيبتي".

مريال جسار

نشرت مريال جسار زوجة المطرب وائل جسار صورة لها عبر حسابه على "إنستجرام"، ظهرت فيها على طريقة "سيلفي".