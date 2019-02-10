بالصور.. فاروق حسني يزور معرض "نبضات ناعمة"

كتبت- فاطمة عيد ، تصوير- عيد خليل

قام الدكتور فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، بزيارة معرض "نبضات ناعمة" المقام بقاعة المشرابية بالمهندسين، وحرص على مشاهدة كافة اللوحات المعروضة وإبداء ملاحظاته عليها، واستقبله الفنانة رجاء

الجداوي، وسعاد روميح حرم السفير الكويتي بالقاهرة، وماجدة عميرة.

وجدير بالذكر، أن معرض "نبضات ناعمة" أُن الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن

أفتتحته 2 فبراير، ويستمر حتى 16 فبراير الجاري، ويشارك باللوحات ١٠ فنانات تشكيليات منهن جيداء زكريا، وسوزي عرفة، ودينا عبد النبي، وراندا إسماعيل، وفاء النشاشيبي، وشهيرة مرسي، و مشيرة الأزهري، وأمل باشا، وسوزان سعد، ونادية زكي.